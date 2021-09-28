الأحد 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

واشنطن تدعو للانسحاب الكامل للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

28 - سبتمبر - 2021
المرتزقة السوريين في ليبيا- أرشيفية

المرتزقة السوريين في ليبيا- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

دعت السفارة الأميركية في ليبيا، إلى الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة، مؤكدة التزام واشنطن بضرورة تسهيل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وشددت السفارة الأميركية على ضرورة التوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية الليبية.

وقالت السفارة إن الولايات المتحدة “لا تزال ملتزمة بتسهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية أكتوبر لوقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين، فضلا عن التوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية الليبية”.

وجاء ذلك بعد اجتماع الثلاثاء المنعقد حضوريا للجنة العسكرية المشتركة في طرابلس بمشاركة الجنرال ستيفان تاونسند، والسفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، الذي يهدف للتقريب بين الليبيين، لا سيما في المجال الأمني.

وخلال الأيام القليلة الماضية، دعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا فضلا عن دول عربية، إلى ضرورة إقرار خريطة الطريق المتفق عليها في ليبيا، والحرص على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.

    المزيد من أخبار العالم

    البحرية الإيرانية
    مقتل ضابط إيراني كبير في ظروف غامضة
    نوري المالكي
    تسريب جديد للمالكي يهز العراق.. كواليس الحرب الشيعية والهجوم على النجف
    صواريخ هيماريس
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    البنتاغون يكشف تأثير الأسلحة الأمريكية على المعارك بأوكرانيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    الدولار
    دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
    بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
    بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟