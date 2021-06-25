واشنطن تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في "تيغراي"

دعت الولايات المتحدة إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق نار فوري في في إقليم تيغراي، الذي يشهد نزاعاً بين القوات الإثيوبية والإريترية.

التصريحات الأمريكية جاءت على لسان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي شدد في بيان، نشر على موقع وزارة الخارجية، على إيصال فوري وغير مشروط للمساعدات الإنسانية إلى سكان الإقليم، معربا عن استعداد واشنطن لمساعدة الإثيوبيين على إطلاق حوار لحل الصراعات والووصل إلى مصالحة وطنية.

ووصف وزير الخارجية الأميركي الانتخابات الإثيوبية التي جرت الاثنين بأنها لم تكن حرة أو نزيهة لجميع الإثيوبيين. وقال إن الانتخابات جرت في ظل حالة من عدم الاستقرار الخطير، بما في ذلك تزايد الصراعات العرقية والطائفية.

وأشار إلى أن مقاطعة أحزاب المعارضة للانتخابات، واحتجاز القادة السياسيين الصريحين، واستمرار العنف في أجزاء متعددة من البلاد، تؤكد الحاجة إلى إطلاق جهد شامل لبناء توافق وطني في الآراء حول حكم إثيوبيا يحافظ على سيادة الدولة ووحدتها ويعزز النظام الدستوري.

وحث بلينكن السياسيين وقادة المجتمعات المحلية على رفض العنف والامتناع عن تحريض الآخرين على العنف.

وأوضح بلينكن أن النزاع والعنف المستمر وإعلان المجاعة المحتمل في تيغري يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإريترية من الأراضي الإثيوبية، والتحقيق الشفاف في الفظائع، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان المحتاجين.

والثلاثاء، دانت الولايات المتحدة “بشدّة” الضربة الجوية التي استهدفت سوقاً في إقليم تيغراي وأوقعت عدة قتلى، وفق بيان أصدرته الأربعاء وزارة الخارجية الأميركية.