واشنطن تدمر 4 طائرات مسيرة في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن

قالت القيادة المركزية الأمريكية (الاثنين 15-4-2024) إن قوات أمريكية دمرت أمس الأحد الموافق 14 أبريل نيسان أربع طائرات مسيرة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن دفاعا عن النفس.

وذكرت القيادة في تحديث بشأن البحر الأحمر أن الحوثيين أطلقوا في يوم السبت صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه خليج عدن من منطقة يسيطرون عليها باليمن.

وأضافت أنه لم ترد أي تقارير عن إصابات أو أضرار من أمريكا أو التحالف أو سفن تجارية بسبب ذلك.

من ناحية أخرى، قالت شركة ميرسك الدنماركية للشحن اليوم الاثنين إنها لم تجر أي تغييرات لمسارات ومواقع السفن بعد أن احتجزت إيران سفينة حاويات ترفع العلم البرتغالي في مضيق هرمز يوم السبت.

وقال متحدث باسم الشركة في تعليق عبر البريد الإلكتروني “نرى أن الأحداث التي وقعت مؤخرا في مضيق هرمز واختطاف سفينة حاويات تجارية أمر يدعو لقلق عميق”.

وأضاف المتحدث أن الشركة تراقب الوضع والمعلومات المتاحة لتقييم مستوى المخاطر في المنطقة لكنها لم تدخل أي تغييرات حتى الآن.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن احتجاز السفينة تم بسبب انتهاكها لقوانين ملاحة بحرية.