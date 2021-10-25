واشنطن تدين إجراءات الجيش السوداني.. "تتعارض مع تطلعات الشعب للسلام والحرية"

أكدت، كارين جان بيير، نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، الاثنين، رفض الإدارة الأميركية الإجراءات التي يقوم بها الجيش في السودان، ودعت إلى “الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء والمسؤولين الآخرين الذين تم وضعهم قيد الإقامة الجبرية”.

وقالت بيير: “نشعر بقلق عميق بشأن التقارير التي تتحدث عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية”.

وأضافت أن “الإجراءات التي أعلن عنها الجيش السوداني، تتعارض بشكل صارخ مع إرادة الشعب السوداني وتطلعاته إلى السلام والحرية والعدالة”.

وأكدت بيير أن الولايات المتحدة “ستواصل دعمها القوي لمطلب الشعب السوداني بالتحول الديمقراطي، وتواصل تقييم أفضل السبل لمساعدة الشعب السوداني على تحقيق هذا الهدف”.

من جهتها اعتبرت الخارجية الأمريكية أن اعتقال مسؤولي الحكومة المدنية يقوض انتقال السودان إلى الحكم الديمقراطي.

مؤكدة أن إجراءات الاستيلاء على السلطة تعد مخالفة غير مقبولة للإعلان الدستوري السوداني.

كما حملت الجيش السوداني المسؤولية عن صحة وسلامة رئيس الوزراء المعتقل “حمدوك”، وبقية المحتجزين.

وكان الجيش السوداني أعلن، الاثنين، السيطرة على السلطة في البلاد من خلال حلّ المؤسسات الانتقالية وإعلان حال الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة، بينما ندّد المدنيون في السلطة بـ”انقلاب”، وذلك بعد اعتقال مسؤولين حكوميين وسياسيين.

وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي كان يرأس مجلس السيادة، قال، في كلمة نقلها التلفزيون السوداني، إن الجيش “اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر 2018” التي أطاحت بنظام عمر البشير، متحدثا عن “تصحيح الثورة”.

وأعلن “حالة الطوارىء العامة في كل البلاد …، وحل مجلس السيادة، وحل مجلس الوزراء” برئاسة عبدالله حمدوك. ورغم إعلانه “تعليق العمل” بمواد عدة من “الوثيقة الدستورية” التي تم التوصل اليها بين العسكريين والمدنيين الذين قادوا الاحتجاجات ضد البشير في 2019، قال إنه متمسك بها، وبـ”إكمال التحوّل الديموقراطي الى حين تسليم قيادة الدولة الى حكومة مدنية”.

كما أعلن انه “سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة” تدير شؤون البلاد الى حين تسليم السلطة الى “حكومة منتخبة”.

في الوقت ذاته، كان متظاهرون في عدد من شوارع الخرطوم ينددون بـ”انقلاب البرهان” ويرفضونه. لكن قرب مقر القيادة العامة للجيش، أطلق عليهم عسكريون “الرصاص الحي”، وفق ما أعلنت وزارة الإعلام، ما تسبب بإصابات.