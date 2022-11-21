واشنطن تدين الضربات الإيرانية على العراق: انتهاك لسيادة العراق!

دانت الولايات المتحدة الهجمات العشوائية بعد تجدد الضربات الإيرانية ليلاً على شمال العراق.

وأعربت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى، في بيان اليوم الاثنين 21/11/2022 عن إدانتها للضربات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة قرب أربيل.

كما أكدت أن تلك الهجمات العشوائية الإيرانية تنتهك سيادة العراق.

إلى ذلك، شددت على أن هذه الضربات غير القانونية، تهدد المدنيين، وتزعزع أمن المنطقة والعراق على السواء.

وكانت إيران شنّت ليل الأحد الاثنين ضربات جديدة استهدفت مجموعات من المعارضة الكرديّة الإيرانيّة المتمركزة في كردستان العراق المجاور، بعد أقلّ من أسبوع على ضربات مماثلة، حسبما أعلن مسؤولون محلّيون.

فقد أكدت أجهزة مكافحة الإرهاب في كردستان أنّ “الحرس الثوري استهدف مجدّدًا أحزابًا كرديّة إيرانيّة”، من دون أن تُعطي أيّ حصيلة لهذه الضربات التي شُنّت عند حوالي منتصف الليل.

بدوره أوضح الديمقراطي الكردستاني على تويتر الاثنين، أنّه استُهدِف في موقعَين قرب أربيل بـ”قصف صاروخي وطائرات انتحارية بلا طيار”.

وتزامنت تلك الضربات، مع ضربات تركية مماثلة طالت مواقع كردية في شمال سوريا والعراق على السواء خلال اليومين الماضيين.

يذكر أن الضربات الإيرانية على شمال العراق تكررت منذ منتصف سبتمبر الماضي، مع تواصل الاحتجاجات في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني الشابة الكردية البالغة من العمر 22 عاماً، بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق.

وفي 14 تشرين الثاني, خلّف قصف صاروخي وضربات شنّتها طهران بطائرات بلا طيّار إيرانية ضد جماعات كرديّة إيرانيّة معارضة قتيلًا وثمانية جرحى في إقليم كردستان.