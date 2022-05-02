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واشنطن تدين الهجوم على مصفاة النفط في أربيل

2 - مايو - 2022
هجوم صاروخي سابق على أربيل (أرشيفية)

هجوم صاروخي سابق على أربيل (أرشيفية)

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دانت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، الهجوم الصاروخي الذي استهدف مصفاة نفط أربيل أمس وأسفر عن إلحاق أضرار بها.

وقالت السفارة الأميركية في بيان إن الهجمات في العراق تعد اعتداء على سيادة البلاد وتضر بالمواطنين العراقيين، مؤكدة أن واشنطن تقف مع العراقيين وستواصل العمل لضمان أمن واستقرار وسيادة بغداد.

وفي وقت سابق، اتهم أمن إقليم كردستان العراق ميليشياتِ عصائبِ أهل الحق وحشدَ الشبك بقصف مصفاة للنفط في أربيل، فيما قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن قوات بلاده ستلاحق منفذي الاعتداء الجبان في قضاء خبات بمحافظة أربيل.

وأضاف الكاظمي عقب الهجوم : “هذه الجرائم ستزيدنا قوة وعزيمة على هزيمة الإرهاب”.

واستهدف هجوم صاروخي مساء الأحد قضاء خبات في أربيل بإقليم كردستان العراق.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان سقوط 6 صواريخ قرب نهر باديناني في قضاء خبات في محافظة أربيل، بينما أكدت مصادر أن هذه الصواريخ هي من نوع كاتيوشا.

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