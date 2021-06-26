واشنطن تدين مقتل 3 من موظفي "أطباء بلا حدود" في إقليم تيغراي

دانت وزارة الخارجية الأميركية، مقتل ثلاثة من العاملين في منظمة “أطباء بلا حدود” في إقليم تيغراي بإثيوبيا.

ودعت الوزارة في بيان لها إلى إجراء تحقيق مستقل ومحاسبة الجناة على عمليات القتل، محملة الحكومة الإثيوبية المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني ووصول المساعدات.

وشددت الوزارة على ضرورة توقف الهجمات على العاملين في المجال الإنساني هناك.

وكانت منظمة “أطباء بلا حدود” قد أعلنت أمس الجمعة، مقتل 3 من موظفيها العاملين في إقليم تيغراي الإثيوبي، وقالت إنه تم العثور على جثثهم على بعد أمتار من سيارتهم التي كانوا يستقلونها.

وأضافت المنظمة -في بيان نشر على موقعها الإلكتروني- أن فرعها في إسبانيا كان قد فقد الاتصال مع موظفيها الثلاثة -وهم إسباني وإثيوبيين- لساعات قبل العثور على الجثث وسيارتهم فارغة من أي محتويات، ولم تتضح بعد ملابسات الحادث.

وأعربت المنظمة عن حزنها وصدمتها جراء الحادث، وأكدت أن ما حدث “هجوم مروع”.

وقدمت وزارة الخارجية الإثيوبية مواساتها عبر “تويتر”، لكنها قالت إنها تحث وكالات الإغاثة في المنطقة على الاستعانة بمرافقين عسكريين.