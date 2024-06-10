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واشنطن تراقب التحولات بالاتحاد الأوروبي مع مكاسب اليمين المتطرف

منذ 8 دقائق
البرلمان الأوروبي

البرلمان الأوروبي

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يراقب مسؤولو الحكومة الأمريكية عن كثب تداعيات انتخابات البرلمان الأوروبي التي‭‭ ‬‬فازت فيها أحزاب اليمين المتطرف في فرنسا وألمانيا بمقاعد، ويشعرون بالقلق إزاء تأثير ذلك على التحالفات الدولية.

وقال مسؤول أمريكي اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة لا تتوقع حدوث أي تغييرات كبيرة في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ومن بينها تلك الخاصة بأوكرانيا.

وأضاف أن واشنطن تتوقع أن أورسولا فون دير لاين ستتمكن من الاستمرار في منصب رئيسة المفوضية الأوروبية.

غير أن مستشارا ثانيا للرئيس جو بايدن عبر عن قلقه من أن حزب مارين لوبان اليميني المتطرف في فرنسا قد يتخذ موقفا أكثر تشككا إزاء حلف شمال الأطلسي مما يشكل خطرا على حلف مهم يريد بايدن تعزيزه.

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    المصدر :
  • رويترز

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