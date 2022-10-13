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واشنطن ترحب بانتهاء الجمود السياسي بالعراق

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2022 1:09 صباحًا
الولايات المتحدة والعراق

الولايات المتحدة والعراق

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قالت الولايات المتحدة إنها ترحب بانتهاء الجمود السياسي في العراق، حيث انتخب البرلمان (الخميس 13-10-2022) السياسي الكردي عبد اللطيف رشيد رئيسا للبلاد، والذي عين على الفور محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان “تحث الولايات المتحدة جميع الأطراف على الامتناع عن العنف وحل الخلافات بشكل ودي وسلمي من خلال العملية السياسية”.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي انتخب الخميس، عبد اللطيف رشيد لمنصب رئاسة جمهورية العراق بعد جولتي تصويت احتضنهما البرلمان العراقي.

وكان المراقبون يتوقعون منافسة شرسة بين صالح ورشيد، ففي حين يحظى الأول بدعم حزبه وبقسم واسع من قوى الإطار التنسيقي ومن أطراف مستقلة وأخرى سنية خارج تحالف السيادة، يحظى رشيد بدعم دولة القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني.

ومنصب الرئيس في العراق شرفي إلى حد كبير، لكن التصويت على اختيار رئيس خطوة مهمة في العملية السياسية، لأنه هو الذي يدعو مرشح أكبر كتلة برلمانية إلى تشكيل حكومة.

    المصدر :
  • رويترز

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