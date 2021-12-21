واشنطن تزود ليتوانيا بصواريخ مضادة للدبابات

أعلنت وكالة التعاون الدفاعي والأمني التابعة لـ”البنتاغون”، أن الإدارة الأمريكية وافقت على بيع أنظمة صواريخ “جافلين” مضادة للدبابات بقيمة 125 مليون دولار لليتوانيا.

وجاء في بيان الوكالة: “أصدرت وزارة الخارجية قرارا بالموافقة على صفقة بيع عسكري أجنبي محتمل للحكومة الليتوانية لصواريخ (جافلين) والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقدر بـ 125 مليون دولار”.

وأضاف البيان: “أخطرت وكالة التعاون الدفاعي والأمني الكونغرس اليوم بهذا الصفقة المحتملة”.

وتابع: “الصفقة تشمل أيضا، شواحن البطاريات وأجهزة المحاكاة والمواد الاحتياطية وخدمات الدعم الفني، مع الأخذ في الاعتبار الطلبات الإضافية من فيلنيوس”.

وأشارت الوكالة إلى أن الصفقة تتضمن توريد 341 صاروخا من طراز “FGM-148F”، و30 وحدة قيادة وإطلاق للصواريخ.