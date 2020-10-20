واشنطن تستضيف محادثات بين أرمينيا وأذربيجان

دخلت الولايات المتحدة الأمريكية على خط المواجهة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ .

قالت أرمينيا وأذربيجان اليوم الثلاثاء، إن وزيري خارجية البلدين سيجتمعان مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن يوم الجمعة، في مسعى لإنهاء أعنف قتال على ناغورني قره باغ منذ التسعينيات.

ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية على الفور.

لكن الاجتماعات المزمعة تشير إلى أن الولايات المتحدة، تسعى قبيل الانتخابات الرئاسية، إلى تكثيف مشاركتها في تحركات لتهدئة الصراع الذي أسقط مئات القتلى منذ اندلاعه يوم 27 أيلول/سبتمبر.

وتقود روسيا حتى الآن جهود الوساطة بشأن ناغورني قره باغ، وهو إقليم منشق داخل أذربيجان يسيطر عليه الأرمن، لكن اتفاقين لوقف إطلاق النار توسطت فيهما روسيا هذا الشهر لم ينجحا في وقف القتال.

وقالت الجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان إن قتالا عنيفا دار في ناغورني قره باغ وحوله اليوم الثلاثاء، وذكر الإقليم أن 43 آخرين من جنوده قتلوا.

وأثار العنف مخاوف من استدراج قوى إقليمية مثل روسيا وتركيا لصراع أوسع نطاقا، وقلق بشأن سلامة خطوط أنابيب في أذربيجان تنقل النفط والغاز للأسواق العالمية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان وزيرا خارجية البلدين سيجتمعان مع بومبيو كلا على حدة أم معا.

وقالت أذربيجان إن وزير خارجيتها جيهون بيراموف سيجتمع كذلك مع مبعوثي مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي قادت رئاستها الممثلة في روسيا وفرنسا والولايات المتحدة جهود الوساطة في الصراع على مدى سنوات.