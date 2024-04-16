واشنطن تستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها على إسرائيل

كشف موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن نسخة من تعليقات لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الوزارة تستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران ردا على هجومها على إسرائيل.

وأورد تقرير أكسيوس أن يلين ستقول اليوم الثلاثاء إن “وزارة الخزانة لن تتردد في العمل مع حلفائنا لاستخدام سلطتنا في فرض عقوبات لمواصلة تعطيل نشاط النظام الإيراني الخبيث والمزعزع للاستقرار”.

وذكرت أكسيوس أن الوزيرة ستقول أيضا إن “الهجوم الذي شنته إيران ووكلاؤها يؤكد أهمية عمل وزارة الخزانة لاستخدام أدواتنا الاقتصادية في مواجهة نشاط إيران الخبيث”.

وقالت يلين في وقت سابق إن تصرفات إيران تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط وقد يكون لها تداعيات اقتصادية، مضيفة أن الولايات المتحدة ستستخدم العقوبات وستعمل مع حلفائها.

وشنت إيران مساء السبت 13 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.