واشنطن تسحب 8 بطاريات باتريوت من دول بينها العراق والكويت والأردن والسعودية

قررت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مساء اليوم الجمعة تخفيض عدد الأنظمة المضادة للصواريخ بالشرق الأوسط.

ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن قررت سحب 8 بطاريات صواريخ باتريوت من دول بينها السعودية الكويت والأردن والعراق.

وقال المسؤولون إن الوزارة تسحب أيضاً نظام “ثاد” المضاد للصواريخ عالية الارتفاع، من السعودية، وتقلّص عدد أسراب الطائرات المقاتلة التي تغطي المنطقة هناك.

وتشمل إعادة الانتشار مئات الجنود في الوحدات التي تشغل أو تدعم تلك الأنظمة. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يخطط فيه الجيش الأميركي لانسحاب كامل من أفغانستان، وبعد أن خفضت الولايات المتحدة عديد قواتها في العراق بمقدار النصف.