واشنطن تسعى إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة إيران

ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أن ترامب أمر القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط بالتوسع وضم إسرائيل إلى مظلتها، وذلك في إجراء تنظيمي يأتي في اللحظات الأخيرة من ولاية الرئيس الحالي، ويستهدف إعادة تنظيم هيكل الدفاعات الأمريكية، الذي دعت إليه الجماعات الموالية لإسرائيل طويلا، لتشجيع التعاون ضد إيران.

وقالت الصحيفة: ”تعني تلك الخطوة أن القيادة المركزية الأمريكية ستقوم بالإشراف على السياسة العسكرية الأمريكية التي تتضمن إسرائيل ودولا عربية، في تحول عن هيكل القيادة العسكرية الأمريكية المستمر منذ عقود، وكان سائدا نتيجة سوء العلاقات بين إسرائيل وبعض حلفاء أمريكا في العالم العربي“.

وأضافت أن ”هذه أحدث خطوة في التحركات التي تقوم بها إدارة الرئيس ترامب فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، وتشكّل أجندة الأمن القومي التي سيرثها الرئيس المنتخب جو بايدن. أصدر ترامب أوامره حول هذا التغيير، لكن لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، في الوقت الذي رفض فيه مسؤول في الفريق الانتقالي لبايدن التعليق على تلك الخطوة“.

وتابعت أن ”المسؤولية العسكرية الأمريكية لإسرائيل كان مقرها في قيادة أوروبا، وهذا الترتيب مكّن جنرالات الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط من التعامل مع دول عربية دون أن يكون هناك ارتباط وثيق مع إسرائيل، التي كانت تُرى في هذا الوقت على أنها خصم في العالم العربي“.

وأردفت أنه ”في أعقاب اتفاقات أبراهام، التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، كثفت الجماعات الموالية لإسرائيل مساعيها كي تتحمل القيادة المركزية مسؤولية العمليات العسكرية، والتخطيط الذي يتضمن إسرائيل، وذلك لتعزيز التعاون بشكل أكبر بين إسرائيل وجيرانها العرب“.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله: ”الآن يستطيع الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية الذهاب إلى السعودية والإمارات وإسرائيل، وزيارة كل من دخل الآن تحت مظلة الدائرة الموسعة الجديدة“.

واستطردت: ”شجّع المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، ويدعم التعاون العسكري الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، على هذا التحول في ديسمبر الماضي، كوسيلة لتشجيع الاصطفاف الصاعد بين إسرائيل ودول عربية بارزة ضد إيران“.

ورأى أنتوني زيني، القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية أن ”توقيت اتخاذ تلك الخطوة كان جيدا للغاية“، مضيفًا: ”يمكن أن نرى دولا عربية أخرى تعترف بإسرائيل، وبالتالي فإنه أمر منطقي أن يكونوا جميعا تحت قيادة أمريكية موحدة“.