الأثنين 27 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 11 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

واشنطن تسعى لتعزيز القوة البحرية متعددة الجنسيات بالبحر الأحمر

منذ 3 دقائق
البحرية الأمريكية

البحرية الأمريكية

A A A
طباعة المقال

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأحد أن الولايات المتحدة تسعى لتوسيع القوة البحرية متعددة الجنسيات بالبحر الأحمر لحماية السفن من التهديدات الحوثية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أميركي مطلع أن “العديد من الدول لها مصلحة في منع تعطيل الشحن التجاري عبر هذا الجزء من العالم”، مشيرا إلى أن هذه النقطة أكدها مسؤولو الإدارة للدول الأخرى خلال محادثات توسيع القوة البحرية، نقلا عن وكالة أنباء “العالم العربي”.

ووصف المسؤول الجهود الأميركية بأنها “طموحة” إلى حد كبير، مشيرا إلى عدم وجود جدول زمني واضح حتى الآن حيث يقوم “الحلفاء والشركاء بتقييم كيفية مشاركتهم”.

وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن المناقشات حول توسيع القوة “تجري بنشاط”.

في السياق، قالت مصادر تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، مساء الأحد، إنهم أجبروا سفينة كانت متجهة لإسرائيل على التراجع وعدم الإبحار عبر البحر الأحمر.

وأضافت المصادر أنه تم تحذير السفينة وإطلاق مسيرة قربها، حتى أجبرت على التراجع عن التوجه لإسرائيل.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
    غزة تحت النار
    بلينكن: على إسرائيل إيلاء "أهمية" لحماية المدنيين في غزة
    مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان
    غزة تحت النار
    لماذا يرسل بايدن سوليفان الآن؟
    غارات إسرائيلية على دمشق (أرشيفية)
    غارات إسرائيلية على ريف دمشق والقنيطرة جنوب سوريا

    الأكثر قراءة

    منطقة الشرق الأوسط
    هل نضجت خرائط الشرق الأوسط الجديد؟!
    صورة من الفيديو للجندي الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    فيديو.. جندي إسرائيلي يشعل موجة من الغضب على مواقع التواصل
    قاعدة "أوريم".. أخطر قواعد التجسس الإسرائيلية
    غزة تحت النار
    فيديو عن قاعدة "أوريم".. أخطر قواعد التجسس الإسرائيلية لم تصمد أمام مقاتلي القسام