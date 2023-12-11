واشنطن تسعى لتعزيز القوة البحرية متعددة الجنسيات بالبحر الأحمر

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأحد أن الولايات المتحدة تسعى لتوسيع القوة البحرية متعددة الجنسيات بالبحر الأحمر لحماية السفن من التهديدات الحوثية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أميركي مطلع أن “العديد من الدول لها مصلحة في منع تعطيل الشحن التجاري عبر هذا الجزء من العالم”، مشيرا إلى أن هذه النقطة أكدها مسؤولو الإدارة للدول الأخرى خلال محادثات توسيع القوة البحرية، نقلا عن وكالة أنباء “العالم العربي”.

ووصف المسؤول الجهود الأميركية بأنها “طموحة” إلى حد كبير، مشيرا إلى عدم وجود جدول زمني واضح حتى الآن حيث يقوم “الحلفاء والشركاء بتقييم كيفية مشاركتهم”.

وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن المناقشات حول توسيع القوة “تجري بنشاط”.

في السياق، قالت مصادر تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، مساء الأحد، إنهم أجبروا سفينة كانت متجهة لإسرائيل على التراجع وعدم الإبحار عبر البحر الأحمر.

وأضافت المصادر أنه تم تحذير السفينة وإطلاق مسيرة قربها، حتى أجبرت على التراجع عن التوجه لإسرائيل.