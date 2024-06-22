واشنطن تصف تصرفات بكين بـ"العدوانية" في بحر الصين الجنوبي

قال دانيال كريتنبرينك مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي اليوم السبت إن الوضع في بحر الصين الجنوبي مقلق جدا، مشيرا إلى أن تصرفات الصين في الآونة الأخيرة في الممر المائي المتنازع عليه “تؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشدة”.

وأدلى كريتنبرينك بهذا التصريح خلال زيارته إلى هانوي وسط تصاعد للتوتر بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب فيه الفلبين أيضا بحقوق سيادة.

وقال كريتنبرينك في إفادة صحفية مسجلة في هانوي “نعتقد أن تصرفات الصين، وخصوصا تصرفاتها الأحدث حول (منطقة) سكند توماس شول (البحرية)، تجاه الفلبين غير مسؤولة وعدوانية وخطيرة ومزعزعة للاستقرار بشدة”.

وأضاف “سنواصل الوقوف إلى جانب حلفائنا الفلبينيين”، مضيفا أن واشنطن أوضحت لبكين، سرا وعلنا، أن التزاماتها “صارمة” إزاء معاهدة الدفاع المشترك مع الفلبين.

وقال كريتنبرينك “نعتقد أن كل دولة في المنطقة، بما في ذلك الصين، بحاجة إلى احترام القانون الدولي وعليها التصرف بمسؤولية في المجال البحري”.

وتقول الصين إن لها السيادة على كامل منطقة بحر الصين الجنوبي تقريبا في حين تطالب الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي بحقوق السيادة على بعض أجزاء من المنطقة.

ويمر ببحر الصين الجنوبي بضائع تجارية تتجاوز قيمتها ثلاثة تريليونات دولار سنويا.