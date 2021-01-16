الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

واشنطن تصنف الإمارات والبحرين "شريكين أمنيين رئيسيين"

16 - يناير - 2021
آخر تحديث: 16 - يناير - 2021 8:43 صباحًا
البيت الابيض

البيت الابيض

A A A
طباعة المقال

تصنيف جديد يكشف مدى تطور الشراكة بين الولايات المتحدة والإمارات والبحرين ، صنفت واشنطن الإمارات والبحرين، شريكين أمنيين رئيسيين للولايات المتحدة، وذلك حسب بيان نشر على موقع البيت الأبيض، الجمعة.

وقال البيان إن هذه الخطوة بمثابة “اعتراف بشراكتنا الأمنية الاستثنائية المتمثلة في استضافة الآلاف من جنود الولايات المتحدة والبحارة والطيارين ومشاة البحرية، والتزام كل دولة بمكافحة التطرف العنيف في جميع أنحاء المنطقة”.

يذكر أن كلا من الإمارات والبحرين شاركتا في العديد من التحالفات بقيادة الولايات المتحدة على مدى الثلاثين عاما الماضية.

وُيظهر التصنيف الجديد مستوى جديدا من الشراكة بين الولايات المتحدة والإمارات والبحرين ويمثل، حسب البيان، “التزاما دائما بالتعاون الاقتصادي والأمني. كما أنه يعكس شجاعتهما غير العادية وتصميمهم وقيادتهم للدخول في اتفاقيات إبراهيم”.

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقات تطبيع مع إسرائيل تضمنت بدء علاقات دبلوماسية بينهم، ضمن اتفاق إبراهيم الذي تم برعايه أميركية.

    المزيد من أخبار العالم

    أول صلاة جمعة في الحرم المكي منذ 7 أشهر
    السعودية.. تحرك حكومي عاجل بعد سقوط رخام في الحرم المكي
    سلاح الجو الأمريكي
    اغتصبتها وخنقتها .. قاتل الطفلة السورية يروي تفاصيل الجريمة البشعة
    برنامج إيران النووي يثير قلق العالم
    قادة أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يؤكدون أهمية ردع أنشطة إيران الإقليمية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ربيع الهبر
    تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!
    الطفلة السورية جوى استانبولي
    قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن
    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!