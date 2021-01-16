واشنطن تصنف الإمارات والبحرين "شريكين أمنيين رئيسيين"

تصنيف جديد يكشف مدى تطور الشراكة بين الولايات المتحدة والإمارات والبحرين ، صنفت واشنطن الإمارات والبحرين، شريكين أمنيين رئيسيين للولايات المتحدة، وذلك حسب بيان نشر على موقع البيت الأبيض، الجمعة.

وقال البيان إن هذه الخطوة بمثابة “اعتراف بشراكتنا الأمنية الاستثنائية المتمثلة في استضافة الآلاف من جنود الولايات المتحدة والبحارة والطيارين ومشاة البحرية، والتزام كل دولة بمكافحة التطرف العنيف في جميع أنحاء المنطقة”.

يذكر أن كلا من الإمارات والبحرين شاركتا في العديد من التحالفات بقيادة الولايات المتحدة على مدى الثلاثين عاما الماضية.

وُيظهر التصنيف الجديد مستوى جديدا من الشراكة بين الولايات المتحدة والإمارات والبحرين ويمثل، حسب البيان، “التزاما دائما بالتعاون الاقتصادي والأمني. كما أنه يعكس شجاعتهما غير العادية وتصميمهم وقيادتهم للدخول في اتفاقيات إبراهيم”.

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقات تطبيع مع إسرائيل تضمنت بدء علاقات دبلوماسية بينهم، ضمن اتفاق إبراهيم الذي تم برعايه أميركية.