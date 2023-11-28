واشنطن تعتزم إرسال 3 طائرات تحمل مساعدات إنسانية إلى المحتاجين في غزة

ذكر مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية أن واشنطن تعتزم قريبا إرسال 3 طائرات شحن عسكرية تحمل مساعدات إنسانية.

3 رحلات

وأضاف المسؤول الأميركي أن بلاده ستعلن، اليوم الثلاثاء، عن أولى رحلات المساعدات الإنسانية الثلاث التي سيدعم تنفيذها الجيش الأميركي، وستصل إلى شمال سيناء ومصر.

كما أوضح أنه سيجري إيصال المساعدات التي تتضمن الأدوية والمساعدات الغذائية والملابس الشتوية إلى السكان المدنيين، لتقوم الأمم المتحدة بتسليمها إلى المحتاجين في غزة.

وأشار المسؤول إلى مواصلة العمل مع حلفاء وشركاء واشنطن في المنطقة لضمان استمرار وصول المساعدات وزيادتها، فضلاً عن العمل من أجل وصول السلع التجارية والخدمات الأساسية إلى قطاع غزة.

ووفقاً لكلامه، تتمثل المرحلة الأولى من الدعم الإنساني لقطاع غزة في توفير سبل العيش الأساسية، وفي المرحلة التالية، يجب أن يبدأ توريد السلع التجارية بما يصل لنحو 300 إلى 400 شاحنة يومياً، حيث سيكون من الضروري توسيع عمليات تفتيش البضائع التي تدخل القطاع.

واعتبر أن إمدادات المساعدات الإنسانية والوقود لا ترتبط بشكل مباشر بالإفراج عن المحتجزين في غزة مشددة على أن الهدنة الإنسانية يتم استخدامها لزيادة الإمدادات إلى الحد الأقصى، لافتاً إلى أنه وعند انتهاء الهدنة القائمة من الضروري الحفاظ على المستوى الحالي من وصول المساعدات وزيادته.