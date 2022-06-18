واشنطن تعتزم تخفيف الرسوم الجمركية على الصين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن تخفيف الرسوم الجمركية على الصين وإنه يعتزم التحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قريبا.

وكان البيت الأبيض قد أعلن قبل أيام أنه يناقش تغييرات محتملة على بعض الرسوم الجمركية “المتهورة” التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على بضائع صينية والتي ترتب عليها زيادة في التكاليف للأسر والشركات الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن مناقشات داخلية ما زالت جارية، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن تفكير الرئيس جو بايدن حيال تخفيضات محتملة للرسوم الجمركية، وهو تحرك يقول خبراء إنه قد يساعد المساعي الحيثية التي تبذلها إدارته لمحاربة التضخم.

وفرض ترامب رسوما جمركية تصل إلى 25 في المئة على واردات من الصين تشمل بضائع شتى قيمتها مئات المليارات من الدولارات.

يشار إلى أن الرئيس بايدن كان قد ذكر في بداية رئاسته إنه يدرس إلغاء بعض التعريفات الجمركية المفروضة على بضائع صينية بمئات المليارات من الدولارات، فرضها ترامب في عامي 2018 و2019 وسط حرب تجارية طاحنة بين أكبر اقتصادين في العالم. وتقول الصين أيضاً إن خفض التعريفات سيخفض التكلفة على المستهلك الأميركي.