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واشنطن تعتقل صينياً في عملية دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

منذ دقيقتين
شعار وزارة العدل الأمريكية

شعار وزارة العدل الأمريكية (رويترز)

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قالت وزارة العدل الأمريكية إن صينيا اعتُقل، في إطار عملية دولية، بتهمة تطوير واستخدام برمجيات خبيئة تستخدم في شن هجمات إلكترونية، عمليات احتيال على نطاق واسع واستغلال للأطفال.

وذكرت صحيفة ستريتس تايمز في سنغافورة (الخميس 30-5-2024) أن الصيني ‭‭‬‬‬‬‬‬‬وانغ يون (35 عاما) اعتُقل في سنغافورة يوم 24 مايو أيار.

وجاء اعتقال وانغ في أعقاب عملية كبيرة في أغسطس آب لاعتقال عشرة صينيين يحملون جنسيات دول أخرى متعددة أيضا بتهمة غسل أموال تقدر بأكثر من ملياري دولار عبر سنغافورة، المركز المالي الآسيوي.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان بتاريخ أمس (29 مايو أيار) إن وانغ وآخرين، لم تذكر أسماءهم، “طوروا ونشروا برمجيات خبيثة لاختراق شبكة من ملايين أجهزة الكمبيوتر المنزلية التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز في أنحاء العالم”.

وأضافت أنه خلال الفترة من 2018 إلى يوليو تموز 2022، تلقى وانغ 99 مليون دولار من بيع عناوين بروتوكول الإنترنت (الآي.بي) المخطوفة، سواء بالعملات المشفرة أو النقدية.

وتابعت أن “وانغ استخدم هذه الأموال التي حصل عليها بطريقة غير مشروعة في شراء عقارات في الولايات المتحدة وسانت كيتس ونيفيس والصين وسنغافورة وتايلاند والإمارات”.

وأردفت أن أصول وانغ وممتلكاته تشمل سيارات رياضية، وأكثر من 12 حسابا مصرفيا محليا ودوليا، وأكثر من عشرين محفظة عملات مشفرة وساعات فاخرة و21 عقارا في عدد من الدول.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية أن عملية القبض على وانغ جاءت ثمرة لتعاون دولي بين سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وسنغافورة وتايلاند وألمانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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