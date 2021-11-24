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واشنطن تعدل العقوبات على سوريا

24 - نوفمبر - 2021
واشنطن

واشنطن

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أكدت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، إجراء تعديلات في قائمة العقوبات المطبقة على سوريا بهدف توسع نطاق التفويض المتعلق بأنشطة منظمات غير حكومية معينة.

ونقلت وكالة “رويترز” إشعاراً صادراً عن وزارة الخزانة الأمريكية، نشر على موقعها الإلكتروني، اليوم، نوهت من خلاله إلى أن واشنطن “عدلت القواعد المتعلقة بالعقوبات على سوريا، بهدف “توسع نطاق تفويض قائم يخص بعض أنشطة المنظمات غير الحكومية في سوريا”.

وتأتي هذه التعديلات بعد أيام من إعلان القيادة المركزية الأمريكية، أن واشنطن تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها بشأن الهجوم على قاعدة التنف شرقي سوريا، كما أنها تحتفظ بحق الرد على الهجوم في الزمان والمكان المناسبين.

واستهدفت الطائرة المسيرة بـ4 صواريخ القاعدة الأمريكية اللاشرعية المتواجدة في منطقة التنف عند المثلث السوري العراقي الأردني، والمعروفة بمنطقة الـ55 كم.

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