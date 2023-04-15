واشنطن تعرض 15 مليون دولار لمعلومات عن الشبكة المالية للحرس الثوري الإيراني

أعلن برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية (السبت 15-4-2023) عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن الشبكة المالية للحرس الثوري الإيراني.

وأشار برنامج “مكافآت من أجل العدالة” عبر الحساب الرسمي على تويتر، إلى أن الحرس الثوري الإيراني لا يزال مستمراً في تمويل الأنشطة الإرهابية عن طريق عملياته المالية غير الشرعية، ما يشكل خطرا على أمن العالم واستقراره.

ولفت البرنامج الأمريكي، إلى قيام الحرس الثوري الإسلامي وفرعه فيلق القدس بتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية في جميع أرجاء العالم، حيث يستخدم الحرس الثوري العديد من الآليات الماية لدعم أنشطته، بما في ذلك الشركات الوهمية وغيرها من الكيانات، التي تساعده على تجاوز العقوبات الأمريكية والدولية.

يستمر الحرس الثوري الإيراني في تمويل الأنشطة الإرهابية عن طريق عملياته المالية غير الشرعية، ما يشكل خطرا على أمن العالم واستقراره. #الحرس_الثوري #الأمن_العالمي pic.twitter.com/Hj1urcNlTa — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) April 15, 2023