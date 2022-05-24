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واشنطن تعلق على التدريبات العسكرية المشتركة لروسيا والصين

منذ 7 ساعات
علم أمريكا

علم أمريكا

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قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن تدريبا استراتيجيا لقاذفات قنابل روسية وصينية في شرق آسيا جرى اليوم الثلاثاء يُظهر عمق تحالف الدولتين.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إجراء التدريبات المشتركة وقالت إنها استمرت 13 ساعة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي وشاركت فيها قاذفات استراتيجية روسية من طراز توبوليف تو-95 وطائرات صينية من طراز شيان-اتش 6.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن طائرات من القوات الجوية اليابانية والكورية الجنوبية تتبعت الطائرات الروسية والصينية في جزء من التدريبات.

وقال المسؤول الأمريكي إن الخطوة هي أول تدريب عسكري مشترك بين الصين وروسيا منذ غزت موسكو أوكرانيا في 24 فبراير شباط وتأتي في نهاية جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن في المنطقة.

أضاف المسؤول “نعتقد أنها تظهر أن الصين تواصل إبداء استعدادها للتحالف الوثيق مع روسيا بما يشمل التعاون العسكري” مشيرا إلى أن مثل تلك التدريبات يجب أن تكون مخططة من فترة.

وقال “الصين لن تتخلى عن روسيا. بدلا من ذلك، يظهر التدريب أن الصين مستعدة لمساعدة روسيا في الدفاع عن شرقها بينما تقاتل روسيا في الغرب”.

وقال المسؤول الأمريكي الكبير إن تدريبات قاذفات القنابل تشير إلى أن روسيا ستقف مع الصين في نزاعاتها الإقليمية مع الجيران في الشرق وفي بحر الصين الجنوبي.

ولم يتضح إن كانت التدريبات قد تم التخطيط لإجرائها في هذا لتتزامن مع أول زيارة لبايدن، وهو رئيس، لآسيا حيث زار كوريا الجنوبية واليابان وانضم اليوم الثلاثاء لقادة مجموعة الحوار الأمني الرباعي (كواد) في قمتهم الثانية وجها لوجه، وهي مجموعة تضم الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا

    المصدر :
  • رويترز

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