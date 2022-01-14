الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

واشنطن تعلن دعمها لانتخابات "حرة ونزيهة وشاملة" في ليبيا وبأسرع وقت

14 - يناير - 2022
A A A
طباعة المقال

أعلنت الولايات المتحدة دعمها لمسار يفضي في ليبيا لانتخابات “حرة ونزيهة وشاملة تجرى في أسرع وقت ممكن”.

وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه أجرى اتصالين هاتفيين بنائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، وموسى الكوني.

وذكرت السفارة الأمريكية في ليبيا عبر “تويتر” أن نورلاند ناقش مع اللافي “الخطوات التالية في العملية الانتخابية” وأضاف أنه “بينما تعتمد الخطوات التالية على القادة الليبيين، فإن الولايات المتحدة تدعم بقوة اتباع مسار يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة ضمن الإطار الزمني الأصلي المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

وفي تغريدة لاحقة، أعلنت السفارة أن نورلاند أكد للكوني دعم بلاده لمسار الانتخابات “ضمن الإطار الزمني الأصلي لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي والتي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

أضاف نورلاند أنه تحدث مع الكوني أيضا عن الجنوب، “حيث يشكل انعدام الأمن والفقر سببا آخر لضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن حتى تتمكن حكومة وطنية موحدة من العمل لصالح جميع المواطنين الليبيين”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

الجزائر وإسبانيا
الجزائر ترفع القيود عن التبادل التجاري مع إسبانيا
مواجهات بين الفلسطينيين والجيس الاسرائيلي (أرشيف)
استشهاد فلسطيني خلال مواجهات في الضفة الغربية
أضرار إعصار ولاية كنتاكي
حاكم ولاية كنتاكي: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 15

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

القمح
سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟