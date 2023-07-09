واشنطن تعلن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا

أعلن بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية (الأحد 9-7-2023) تنفيذ ضربة في السابع من يوليو تموز أودت بحياة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا المدعو “أبو أسامة المهاجر”.

وذكر البيان نقلا عن الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية أن الولايات المتحدة أوضحت بذلك “أنها تظل ملتزمة بهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة”.

وأضاف البيان “الضربة نفذتها يوم الجمعة ذات الطائرات المسيرة (إم.كيو-9) التي تعرضت في وقت سابق من ذات اليوم لمضايقات من مقاتلات روسية في مواجهة استمرت ساعتين تقريبا”.

وشدد القيادة المركزية الأمريكية على أن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، لا يزال يمثل تهديدا ليس لدول المنطقة فحسب بل لخارجها أيضا.

ولفتت إلى أنه لا توجد أي إشارة عن مقتل مدنيين في الغارة، لكنها أكدت أن التحالف المناهض لداعش يدرس تقارير عن إصابة مدني في الغارة.

واعتبرت أن مقتل زعيم داعش سيحد من قدرة داعش على تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية.

وقالت إن عمليات “سنتكوم” ضد داعش بالتعاون مع شركائها في سوريا والعراق ستستمر من أجل الوصول إلى هدف هزيمة التنظيم بشكل تام.