واشنطن تفرض عقوبات بقيمة 2.3 مليار دولار على موسكو

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الواقع في 27 حزيران، فرض تعريفات جمركية على 570 مجموعة من المنتجات الروسية، بقيمة نحو 2.3 مليار دولار، كما تتجه لمعاقبة شركات عسكرية روسية وقرابة 500 مسؤول روسي، الثلاثاء، بدعوى “تهديد سيادة أوكرانيا، وقمع المعارضة في روسيا”.

وقال مسؤول بالإدارة الأميركية في بيان صحافي على هامش قمة مجموعة السبع، إن الرئيس بايدن وغيره من قادة المجموعة سيسعون للحصول على سلطة استخدام إيرادات أي تعريفات جمركية جديدة على البضائع الروسية لمساعدة أوكرانيا “لضمان تحمل روسيا تكلفة حربها”.

وبيّن المصدر لـ “الشرق”، أن إعلان الرئيس الأميركي تطبيق معدل تعريفة جمركية أعلى على أكثر من 570 مجموعة من المنتجات الروسية جاء بموجب إلغاء الكونجرس للوضع التجاري لروسيا في الولايات المتحدة.

وذكر المصدر أن مجموعة السبع ستقر أيضاً عقوبات على “مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، والفارين من جرائم الحرب، وممارسة السلطة المطلقة في أوكرانيا، والمتورطين في تكتيكات روسيا لسرقة الحبوب الأوكرانية، أو الربح بطريقة غير مشروعة من الحرب”، بحسب وصف البيان.