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واشنطن تفرض عقوبات على مؤسسة إيرانية تحرّض على قتل سلمان رشدي

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 28 - أكتوبر - 2022 7:20 مساءً
الكاتب سلمان رشدي

الكاتب سلمان رشدي

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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مؤسسة إيرانية اتهمتها برصد مكافأة بملايين الدولارات، لمن يقتل الروائي “سلمان رشدي” الذي تعرض لهجوم في محاضرة في شهر آب.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها صنّفت مؤسسة (15 خرداد) ومقرها إيران على أنها منظمة إرهابية عالمية، متهمةً إياها بعرض مكافأة لمن يجهز على رشدي بعد فتوى بإهدار دمه عام 1989 وزيادتها في عام 2012 إلى 3.3 مليون دولار.

وكيل أعمال رشدي (75 عاما) قال إنه فقد البصر في إحدى عينيه، ولم يعد يتمكن من استخدام إحدى يديه في أعقاب هجوم طعن خلال فعالية أدبية في غرب نيويورك في آب.

ورفض وكيل الأعمال الإفصاح عمّا إذا كان مؤلف كتاب “آيات شيطانية” لا يزال في المستشفى. و قالت الشرطة إنّ رجلًا من نيوجيرزي يبلغ 24 عاما طعن الكاتب في رقبته وبطنه، بينما كان رشدي يهم بإلقاء محاضرة في مؤسسة تشاوتاكوا، على بعد 19 كيلومترا تقريبا من بحيرة إيري.

وجاء الهجوم بعد 33 عامًا من إصدار الزعيم الإيراني الأعلى آنذاك آية الله روح الله الخميني فتوى بإهدار دمه بعد أشهر قليلة من نشر رواية “آيات شيطانية”. ورأى بعض المسلمين أن فقرات عن النبي محمد تعد كفرًا.

في السياق نفسه، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية “بريان نيلسون” في بيان: “هذا العمل العنيف الذي أشاد به النظام الإيراني مروّع. نأمل جميعًا في تعافي سلمان رشدي السريع بعد الهجوم الذي استهدف قتله”.

    المصدر :
  • رويترز

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