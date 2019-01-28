واشنطن تقبل حليفاً لغوايدو قائماً بأعمال سفارة فنزويلا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إنها قبلت ممثلاً من زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو ليصبح قائماً بأعمال السفارة الفنزويلية في الولايات المتحدة.

وقال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، في بيان إن واشنطن قبلت يوم الجمعة الماضي ترشيح غوايدو لكارلوس الفريدو فيشيو عضو المعارضة الفنزويلية لتولي هذه المهمة، وأن يكون لفيشيو السلطة على الشؤون الدبلوماسية باسم فنزويلا في الولايات المتحدة.

المزيد من الأخبار

الرجوب: حماس تتفاهم مع إسرائيل ولا تريد التفاهم مع فتح

حكم نهائي في البحرين بسجن علي سلمان لـ”التخابر مع…

ويواجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تحدياً غير مسبوق لسلطته بعد أن أعلن غوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، مشيراً إلى تزوير الانتخابات.

وحصل غوايدو على دعم دولي واسع بما في ذلك من الولايات المتحدة. وانشق الملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن الكولونيل خوسيه لويس سيلفا عن حكومة مادورو يوم السبت.

وقالت تقارير إخبارية إن فيشيو غادر فنزويلا عام 2014 بعد أن سجنت الحكومة زعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

سلاح روسي تقليدي أشد خطرا وأكثر دمارا من النووي

أخبار العالم

الرئيس الفنزويلي مادورو يرفض مهلة أوروبا لإجراء الانتخابات

أخبار العالم

الأردن يدعو رئيس برلمان النظام السوري لمؤتمر في عمان

أخبار العالم

خالد بن أحمد: لبنان يريد السلام.. ونصرالله يخطط للحرب

أخبار العالم

تفاصيل الإشتباك الدموي بين قوات إيران وروسيا بـ سوريا

أخبار العالم

واشنطن تسعى لإعادة التحقيق في أبعاد نووي إيران العسكرية