واشنطن تكشف تفاصيل الانخراط الإيراني في الغزو الروسي لأوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس ( الخميس 20-10-2022) إن الولايات المتحدة خلصت إلى وجود أفراد عسكريين إيرانيين على الأرض في شبه جزيرة القرم لمساعدة الجيش الروسي في تشغيل طائرات مسيرة قدمتها طهران لشن ضربات في أنحاء أوكرانيا.

وأضاف برايس خلال إفادة صحفية معتادة “يمكننا أن نؤكد أن العسكريين الروس المتمركزين في القرم يوجهون الطائرات المسيرة الإيرانية ويستخدمونها لشن ضربات في أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك الغارات في كييف في الأيام الأخيرة”.

وتابع قائلا “تقييمنا هو أن… هناك أفرادا عسكريين إيرانيين على الأرض في القرم ويساعدون روسيا في العمليات”.

من جهته أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي أن تقديرات بلاده تشير إلى الإيرانيين في القرم كانوا مدربين وعناصر دعم تقني وأن الروس كانوا يوجهون المسيرات التي ألحقت أضرارا بالغة ببنى تحتية أوكرانية.

وأضاف: “طهران الآن منخرطة مباشرة على الأرض، ومن خلال توفير أسلحة يطال تأثيرها مدنيين وبنى تحتية مدنية في أوكرانيا”.

وتابع: “ستبذل الولايات المتحدة كافة السبل لكشف وردع ومواجهة إمداد إيران لتلك الذخائر ضد الشعب الأوكراني”.

وأكد كيربي: “سنواصل تطبيق كل العقوبات الأميركية على تجارة الأسلحة الروسية والإيرانية”.

وهدّدت الولايات المتحدة، الاثنين، باتخاذ إجراءات بحقّ الشركات والدول التي تتعاون مع برنامج الطائرات المسيّرة الإيرانية، معتبرا تحالف موسكو مع طهران تهديدا كبيرا للعالم.

من جهتها، نفت إيران في وقت سابق تزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في عمليتها الخاصة في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي أسبوعي: “الأنباء المنشورة عن تزويد إيران روسيا بطائرات مسيرة لها أطماع سياسية، وتنشرها مصادر غربية”.

وأضاف كنعاني: “لم نوفر أسلحة لأي طرف من الدولتين المتحاربتين”.