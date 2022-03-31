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واشنطن تمدد انتشار حاملة الطائرات "يو إس إس هاري إس ترومان" في البحر المتوسط

1 - أبريل - 2022
حاملة الطائرات "يو إس إس هاري إس ترومان"

حاملة الطائرات "يو إس إس هاري إس ترومان"

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مددت الولايات المتحدة انتشار حاملة الطائرات “يو إس إس هاري إس ترومان” في البحر المتوسط ​​خلال فصل الصيف.

وقد وافق وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، على خطة لتمديد انتشار حاملة الطائرات مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقًا لما ذكره اثنان من مسؤولي الدفاع الأمريكيين.

كانت طائرات حاملة الطائرات تبحر دعمًا لجهود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال أحد المسؤولين إن الحاملة انتشرت من الساحل الشرقي للولايات المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول. ومن المتوقع الآن أن تكون في المنطقة ربما حتى أغسطس/ آب. كما تم تمديد ثلاث سفن حربية تابعة للبحرية، وهي جزء من مجموعة الضربة الشاملة.

يأتي التمديد في الوقت الذي يكافح فيه البنتاغون الآن بشأن كيفية تدوير الوحدات التي أرسلها إلى أوروبا بسبب الغزو في نهاية المطاف. من المتوقع أن تكون الفرقة 82 المحمولة جواً في أوروبا هي الفرقة التالية التي سيتم تمديدها، لأن قدرات الاستجابة السريعة تعتبر حيوية.

في فبراير/ شباط، قام الجيش الأمريكي بتمديد فريق لواء قتالي قوامه حوالي 4000 جندي كان قد تم بالفعل نشرهم بالتناوب في ألمانيا لمدة 60 يومًا إضافية.

    المصدر :
  • CNN عربي

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