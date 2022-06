واشنطن تنشر صورة لـ”الجولاني” يرتدي بذلة وتذكّر بمكافأة الـ10 مليون دولار

نشرت وزارة العدل الأمريكية عبر صفحة “مكافأة من أجل العدالة” التابعة لها، صورة لزعيم “جبهة النصرة” المرتبط بتنظيم “القاعدة”، أبو محمد الجولاني، مذكرة بمكافأة الـ10 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

وتوجهت الوزارة للجولاني: يمكنك أن تلبس “بذلة حلوة” أيها الوسيم، لكنك تبقى إرهابيا.

ودعت الوزارة من لديه أي معلومات عن الجولاني ارسالها عبر “تلغرام” أو “سكنال” أو “واتساب”، للحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار.

والصورة التي نشرتها الوزارة الأمريكية، كان نشرها أمس الصحفي الأمريكي مارتن سميث عبر حسابه على “تويتر”، معلقا عليها بالقول: “عدت للتو من زيارة إلى إدلب استغرقت 3 أيام، التقيت فيها مؤسس جماعة جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة، وتحدثنا عن هجمات 11 سبتمبر، والقاعدة، وأمريكا”.

Just returned from three days in Idlib, Syria with Abu Muhammad al Jolani, founder of al Qaeda affiliate Jabhat al Nusra. He spoke candidly about 9/11, AQ, Abu Bakr al Baghdadi, ISIS, America and more. Reporting for @frontlinepbs photo @ScottAnger #HTS #Idlib #ISIS #alqaeda pic.twitter.com/9S4qHKBhWH

— Martin Smith (@Martin28Smith) February 2, 2021