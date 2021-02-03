الأحد 6 ذو القعدة 1443 ﻫ - 5 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

واشنطن تنشر صورة لـ”الجولاني” يرتدي بذلة وتذكّر بمكافأة الـ10 مليون دولار

3 - فبراير - 2021
ابو محمد الجولاني

ابو محمد الجولاني

A A A
طباعة المقال

نشرت وزارة العدل الأمريكية عبر صفحة “مكافأة من أجل العدالة” التابعة لها، صورة لزعيم “جبهة النصرة” المرتبط بتنظيم “القاعدة”، أبو محمد الجولاني، مذكرة بمكافأة الـ10 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

وتوجهت الوزارة للجولاني: يمكنك أن تلبس “بذلة حلوة” أيها الوسيم، لكنك تبقى إرهابيا.

ودعت الوزارة من لديه أي معلومات عن الجولاني ارسالها عبر “تلغرام” أو “سكنال” أو “واتساب”، للحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار.

والصورة التي نشرتها الوزارة الأمريكية، كان نشرها أمس الصحفي الأمريكي مارتن سميث عبر حسابه على “تويتر”، معلقا عليها بالقول: “عدت للتو من زيارة إلى إدلب استغرقت 3 أيام، التقيت فيها مؤسس جماعة جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة، وتحدثنا عن هجمات 11 سبتمبر، والقاعدة، وأمريكا”.

وارتدى الجولاني في الصورة بذلة داكنة اللون من دون ربطة عنق في مظهر لم يعتد عليه الكثيرون، وذلك بحسب RT.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (رويترز)
    وزير الخارجية الإيراني يزور تركيا غداً
    آثار القصف الروسي على المدن الأوكرانية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    حل تاريخي قد يعيد السلام إلى أوكرانيا
    روسيا تحذّر: سنشن ضربات أقوى إذا تم تزويد أوكرانيا بصواريخ أطول مدى

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رخص قيادة هذه البلدان تمكّنك من التجول بأريحية في دبي!
    الجيش اللبناني
    أحداث الشراونة.. اشتباكات عنيفة واستشهاد عنصر في الجيش اللبناني “فيديو”
    مصرف لبنان
    حاكم مصرف لبنان يكشف قيمة الاحتياطي المتبقي في “المركزي”