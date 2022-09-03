واشنطن توافق على صفقة محتملة بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) (الجمعة 2-9-2022) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان تشمل 60 صاروخا مضادا للسفن و 100 صاروخ جو-جو.

وتم الإعلان عن هذه الحزمة في أعقاب التدريبات العسكرية الضخمة التي قامت بها الصين حول تايوان بعد قيام رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بزيارة للجزيرة الشهر الماضي لتصبح أكبر مسؤول أمريكي يزور تايبه منذ سنوات.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون إن الصفقة تشمل صواريخ سايدوندر وصواريخ هاربون ودعما لبرنامج رادار المراقبة التايواني.

وتعكس هذه الصفقة دعم إدارة الرئيس جو بايدن المستمر لتايوان مع مواجهتها ضغوطًا من الصين التي لم تستبعد أبدا استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة.

على صعيد التوتر الصيني التايواني، أسقط الجيش التايواني لأول مرة طائرة مسيرة مدنية مجهولة دخلت مجال الجزيرة الجوي قرب جزيرة مقابلة لسواحل مدينة شيامين الصينية الخميس بعد تعهد الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع زيادة هذه الانتهاكات.

جاءت هذه الواقعة بعد شكاوى متكررة من تايوان بخصوص تعرضها لمضايقات من طائرات مسيرة قادمة من الصين وتحلق فوق جزر كينمن، تأتي بينما تجري بكين تدريبات عسكرية حول تايوان.