واشنطن توافق على صفقة محتملة لبيع طائرات هليكوبتر عسكرية لأستراليا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على إمكان بيع طائرات هليكوبتر عسكرية ومعدات ذات صلة إلى أستراليا بتكلفة تقدر بنحو 1.95 مليار دولار، في الوقت الذي تسعى فيه أستراليا لتعزيز وجودها العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وأضاف البنتاجون أن أستراليا طلبت شراء 40 طائرة هليكوبتر بلاك هوك يو.إتش-60إم وإن المتعاقد الرئيسي سيكون شركة لوكهيد مارتن.

عززت أستراليا إنفاقها الدفاعي على مدى السنوات القليلة الماضية مع تطلع الصين لتكثيف وجودها في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وفي العام الماضي، أبرمت أستراليا صفقة لشراء غواصات نووية من الولايات المتحدة وبريطانيا.

يأتي البيع أيضا في الوقت الذي تتابع فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم غزو روسيا لأوكرانيا ويزداد استعدادها للاستثمار في أنظمة التسلح.

وفي مايو أيار، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع قاذفات صواريخ متنقلة إلى أستراليا، إلى جانب العديد من مبيعات الأسلحة التي تصل قيمتها إلى 3.1 مليار دولار إلى الحلفاء.

وتضمن موافقة وزارة الخارجية في هذه المرحلة عمليا المضي قدما في المبيعات.

وأخطرت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي التابعة للبنتاجون الكونجرس بالصفقة المحتملة اليوم الخميس.

من ناحية أخرى، وافقت وزارة الخارجية اليوم الخميس على إمكان بيع أنظمة لاسلكية تكتيكية مشتركة للمغرب في صفقة تصل قيمتها إلى 141.1 مليون دولار.