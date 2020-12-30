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واشنطن توافق على مبيعات أسلحة للكويت بقيمة 4 مليارات دولار

منذ ساعتين
طائرات مروحية أمريكية-أرشيفية

طائرات مروحية أمريكية-أرشيفية

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وافقت إدارة الرئيس دونالد ترامب على بيع الكويت طائرات مروحية وصواريخ باتريوت بقيمة 4 مليارات دولار .

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها أبلغت الكونغرس الأميركي عزمها بيع الكويت مروحيات قتالية من طراز “أباتشي-64إيه” ومعدات مرتبطة بها بقيمة 4 مليارات ودولار.

وقال المتحدث باسم الوزارة أندرو سترايك إن وكالة التعاون الأمني في البنتاغون أبلغت إلى الكونغرس المستندات اللازمة للمضي قدما بإتمام الصفقة مع السلطات الكويتية، والتي تدعم الأمن القومي الأميركي وتساهم في تعزيز أمن دولة حليفة والحفاظ على الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.

كما كشف بيان الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على بيع الكويت أيضا أنظمة غيار لنظام الجيل الثالث من صواريخ باتريوت الدفاعية الصاروخية بقيمة 200 مليون دولار، وأن إتمام هذه الصفقة لا يتطلب تحريك قوات أميركية الى الأراضي الكويتية، وفقا للبيان.

وشملت إشعارات الخارجية الأميركية للكونغرس إبلاغها عزم البيت الأبيض بيع مصر صواريخ جوّ-أرض ذات دقة عالية بقيمة 65.5 مليون دولار.

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