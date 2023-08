واشنطن تُدين مقتل فلسطينيّ على يد مستوطنين.. وتُطالب بالمحاسبة الكاملة

أدانت وزارة الخارجية الأميركيّة بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس على يد مستوطنين إسرائيليين متطرفين، أسفر عن مقتل فلسطيني يبلغ من العمر 19 عامًا.

وتقدّمت الولايات المتحدة “بأعمق تعازيها لأسرته وأحبائه”، وأضافت الوزارة في تغريدة عبر “إكس”: نلاحظ أن المسؤولين الإسرائيليين قاموا بعدة اعتقالات ونطالب بالمحاسبة الكاملة والعدالة.

We strongly condemn yesterday's terror attack by Israeli extremist settlers that killed a 19-year old Palestinian. The U.S. extends our deepest sympathies to his family & loved ones. We note Israeli officials have made several arrests and we urge full accountability and justice.

