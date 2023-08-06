واشنطن تُدين مقتل فلسطينيّ على يد مستوطنين.. وتُطالب بالمحاسبة الكاملة

أدانت وزارة الخارجية الأميركيّة بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس على يد مستوطنين إسرائيليين متطرفين، أسفر عن مقتل فلسطيني يبلغ من العمر 19 عامًا.

وتقدّمت الولايات المتحدة “بأعمق تعازيها لأسرته وأحبائه”، وأضافت الوزارة في تغريدة عبر “إكس”: نلاحظ أن المسؤولين الإسرائيليين قاموا بعدة اعتقالات ونطالب بالمحاسبة الكاملة والعدالة.

We strongly condemn yesterday's terror attack by Israeli extremist settlers that killed a 19-year old Palestinian. The U.S. extends our deepest sympathies to his family & loved ones. We note Israeli officials have made several arrests and we urge full accountability and justice. — U.S. State Dept – Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) August 6, 2023

يأتي ذلك بعد أن ذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها ألقت القبض على إسرائيليين اثنين، السبت، بعد مقتل شاب فلسطيني بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة في هجوم شنه مدنيون إسرائيليون على إحدى القرى.

وقال سكان قرية برقة الفلسطينية إن مستوطنين إسرائيليين دخلوا قريتهم مساء الجمعة ورشقوهم بالحجارة وأضرموا النار في سيارات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابا يبلغ من العمر 19 عامًا استشهد في الحادث.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن تحقيقا أوليا توصل إلى أن الاشتباكات بدأت عندما اقترب إسرائيليون من قطيع أغنام بالقرب من القرية ثم جاء فلسطينيون من القرية لإبعادهم. وأضاف البيان “نشبت مواجهات لفظية أعقبها رشق بالحجارة من الجانبين، ثم أطلق فلسطينيون ألعابا نارية”.

وقال البيان: “خلال المواجهة، أطلق مدنيون إسرائيليون الرصاص باتجاه الفلسطينيين”، وأضاف “أدت المواجهة لوفاة فلسطيني وإصابة أربعة آخرين واحتراق سيارة أحد الفلسطينيين”.