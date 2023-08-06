الأحد 19 محرم 1445 ﻫ - 6 أغسطس 2023 |
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واشنطن تُدين مقتل فلسطينيّ على يد مستوطنين.. وتُطالب بالمحاسبة الكاملة

منذ 33 دقيقة
مواجهات بين الفلسطينيين ومستوطنين

مواجهات بين الفلسطينيين ومستوطنين (أرشيفية)

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أدانت وزارة الخارجية الأميركيّة بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس على يد مستوطنين إسرائيليين متطرفين، أسفر عن مقتل فلسطيني يبلغ من العمر 19 عامًا.

وتقدّمت الولايات المتحدة “بأعمق تعازيها لأسرته وأحبائه”، وأضافت الوزارة في تغريدة عبر “إكس”: نلاحظ أن المسؤولين الإسرائيليين قاموا بعدة اعتقالات ونطالب بالمحاسبة الكاملة والعدالة.

يأتي ذلك بعد أن ذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها ألقت القبض على إسرائيليين اثنين، السبت، بعد مقتل شاب فلسطيني بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة في هجوم شنه مدنيون إسرائيليون على إحدى القرى.

وقال سكان قرية برقة الفلسطينية إن مستوطنين إسرائيليين دخلوا قريتهم مساء الجمعة ورشقوهم بالحجارة وأضرموا النار في سيارات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابا يبلغ من العمر 19 عامًا استشهد في الحادث.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن تحقيقا أوليا توصل إلى أن الاشتباكات بدأت عندما اقترب إسرائيليون من قطيع أغنام بالقرب من القرية ثم جاء فلسطينيون من القرية لإبعادهم. وأضاف البيان “نشبت مواجهات لفظية أعقبها رشق بالحجارة من الجانبين، ثم أطلق فلسطينيون ألعابا نارية”.

وقال البيان: “خلال المواجهة، أطلق مدنيون إسرائيليون الرصاص باتجاه الفلسطينيين”، وأضاف “أدت المواجهة لوفاة فلسطيني وإصابة أربعة آخرين واحتراق سيارة أحد الفلسطينيين”.

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