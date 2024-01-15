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واشنطن تُسقط صاروخًا مضادًا للسفن أطلقه الحوثيّون باتجاه مدمّرة أميركيّة

منذ 6 دقائق
مدمرة أمريكية- أرشيفية

مدمرة أمريكية- أرشيفية

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أعلن القيادة المركزية الأميركية أنّ طائرة مقاتلة أميركية أسقطت صاروخ كروز مضادًا للسفن أطلق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه مدمرة أميركية في جنوب البحر الأحمر.

وتعد عملية الاعتراض أحدث واقعة في البحر الأحمر حيث يشن الحوثيون هجمات على السفن المتجهة إلى موانئ إسرائيلية، دعمًا للفلسطينيين في غزة.

ويأتي ذلك في أعقاب سلسلة من الغارات الجوية الأميركية والبريطانية على أهداف للحوثيين في اليمن، والتي دفعت الحركة إلى التهديد برد “قوي”.

ونشرت القيادة المركزية الأميركية خبر اعتراض الصاروخ على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، وقالت إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت القيادة إنه تم إسقاط الصاروخ بالقرب من مدينة الحديدة الساحلية باليمن.

كانت جماعة الحوثي قالت أمس الأحد إنها رصدت طائرات أميركية تحلق قرب المجال الجوي لليمن ومناطقه الساحلية.

ووصف المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام أنشطة “العدو” بأنها انتهاك صارخ للسيادة الوطنية.

واشنطن تُسقط صاروخًا مضادًا للسفن أطلقه الحوثيّون باتجاه مدمّرة أميركيّة

    المصدر :
  • رويترز

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