واشنطن حذرت طهران عبر قطر وعُمان من إرسال الوقود لفنزويلا

كشف سعد الله زارعي الخبير الإستراتيجي المقرب من التيار المتشدد في إيران، عن تلقي بلاده رسالة تحذير أمريكية عبر قطر وسلطنة عُمان؛ لإقناع إيران بعدم إرسال ناقلات النفط إلى فنزويلا، وإلا فإنها ستواجه ردا من الجيش الأمريكي.

وقال زارعي، في مقال له، نشرته صحيفة ”كيهان“ المقربة من المرشد علي خامنئي، إنه ”منذ اليوم الأول، راقب الأمريكيون حركة ناقلات النفط الإيرانية من ميناء الشهيد رجائي على شواطئ بندر عباس وحذروا عبر عدة أشخاص، بمن فيهم أمير قطر وسلطان عمان، لإقناع إيران بعدم القيام بإرسال ناقلات النفط إلى فنزويلا، لتجنب أي رد من الجيش الأمريكي“.

وأضاف الخبير الإيراني، في مقاله، أن ”الجيش الأمريكي أرسل عدة سفن حربية ومدمرات ومعدات عسكرية أخرى إلى منطقة البحر الكاريبي، وتحت عنوان خادع لمكافحة المخدرات، وحاول أن يوجه تحذيرا شديدا إلى إيران، لكن إيران ردت بشكل حاسم على التهديدات الأمريكية من خلال هؤلاء الوسطاء“.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من النظام الإيراني أو الجهات الأخرى على ما ورد في المقال بشأن الرسالة الأمريكية.

ووصلت ناقلة نفط إيرانية الثلاثاء، إلى فنزويلا عبر دخولها إلى مركز التكرير الرئيسي، وكانت الناقلة الأولى ”فورتشن“ قد وصلت الإثنين الماضي، إلى مصفاة إيل باليتو على بعد حوالي 200 كلم غرب العاصمة كراكاس.

ودخلت سفينة الثالثة ”بيتونيا“ الثلاثاء إلى المياه الفنزويلية كما أعلنت السلطات العسكرية، في حين ينتظر أن تصل سفينتان أخريان هما ”فاكسون“ و ”كلافيل“ في الأيام المقبلة.