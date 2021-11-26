واشنطن: حزب الله منظمة إرهابية خطيرة تقوض سيادة الدولة اللبنانية

رحّبت الخارجية الأميركية باعتزام أستراليا تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية. وأكدت واشنطن أن التوقف عن الفصل بين الجناح العسكري لحزب الله وبقية المنظمة خطوة مهمة للأمام. ولفت إلى أن حزب الله منظمة إرهابية خطيرة تقوض سيادة الدولة اللبنانية.

يذكر أن أستراليا صنفت، الأربعاء، حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي، “منظمة إرهابية”، في خطوة وسعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصراً الجناح العسكري للتنظيم، لتشمل جناحه السياسي ومؤسساته المدنية.

وقالت وزيرة الداخلية كارين أندروز، إن التنظيم المسلح المدعوم من إيران “يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية” ويشكل تهديداً “حقيقياً” و”موثوقاً به” لأستراليا.

وحزب الله بأسره مصنف في الولايات المتحدة منظمة إرهابية، خلافاً لما هو عليه وضعه في دول أخرى اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قائمتها للمنظمات الإرهابية، وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات.