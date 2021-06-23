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واشنطن: دعم إيران لوكلائها سيكون على جدول أعمال بلينكن في إيطاليا

23 - يونيو - 2021
الخارجية الاميركية

الخارجية الاميركية

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إن الإدارة الأميركية ستتشاور مع حلفائها وشركائها في المنطقة حول كيفية التعامل مع إيران، مضيفة أنها واثقة من وجود أدوات لمعالجة القضايا خارج الاتفاق النووي عند العودة إليه بشكل متبادل، مشيرة إلى أن مخاوف واشنطن الأخرى غير الملف النووي تفاقمت بما في ذلك دعم إيران لوكلائها في المنطقة، لافتة إلى أن هذا الموضوع سيكون على جدول أعمال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في الاجتماعات الوزارية في إيطاليا الأسبوع المقبل.

أكدت الخارجية الأميركية أن إيران لا يمكنها أبداً امتلاك سلاح نووي، مضيفة أن العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة ليست كافية، نظرا لوجود مجالات أخرى مثيرة للقلق، بما في ذلك انتشار الصواريخ الإيرانية، وأكدت وسائل إعلام أميركية أن وزارة الدفاع “البنتاغون” رصدت محاولة إيرانية فاشلة، لإطلاق قمر صناعي في 12 يونيو الحالي.

وفي شباط من العام الماضي أخفقت إيران في وضع قمر اصطناعي محلي الصنع في مداره المحدد بالفضاء، وانتهت، الأحد، الجولة السادسة من المفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة في فيينا الخاصة بإحياء الاتفاق النووي، من دون التوصل إلى اتفاق، وكانت وزارة العدل الأميركية، أعلنت أن الولايات المتحدة صادرت، الثلاثاء، عشرات الموقع الإلكترونية التي تستخدمها إيران وميليشياتها في المنطقة لنشر معلومات مضللة.

قالت وزارة العدل الأميركية إن الولايات المتحدة صادرت 33 موقعاً يستخدمها اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية الإيرانية وثلاثة مواقع يديرها فصيل كتائب حزب الله المدعوم من إيران، وذلك بحسب “العربية”.

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