واشنطن: روسيا لا تحقق أهدافها من غزو أوكرانيا

قالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إن روسيا لا تحقق أهدافها من غزو أوكرانيا، وإن السبب في ذلك يعود جزئيا إلى العقوبات الغربية.

وأضافت شيرمان في فعالية لمركز أبحاث أصدقاء أوروبا في بروكسل “ما نهدف إليه هنا هو إلحاق فشل استراتيجي (بالرئيس الروسي) فلاديمير بوتين وبالكرملين. وأعتقد أن هذا يحدث بالفعل، وبغض النظر عما يحدث … أوكرانيا ستبقى”.

وتابعت أنه أيا كان قرار الاتحاد الأوروبي بخصوص فرض عقوبات على صادرات النفط والغاز من روسيا فإن الولايات المتحدة ستعمل على تفادي ارتفاع الأسعار بما يدعم المالية الروسية.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس سيطرة القوات الروسية على مدينة ماريوبول شرقي أوكرانيا، مع مواصلة فرضها حصارا على نحو ألفي عسكري داخل مصنع آزوفستال.

وأضاف شويغو -خلال تقديمه تقريرا للرئيس فلاديمير بوتين عن العملية العسكرية في أوكرانيا- أنه تم إجلاء 142 ألف مدني من مدينة ماريوبول.

بدوره، هنأ بوتين وزير دفاعه على نجاح العملية في ماريوبول، وأمر بتطويق مصنع آزوفستال دون مهاجمته.

وكانت كييف جددت تأكيدها بأن المفاوضات مع روسيا ستتوقف إذا سيطرت القوات الروسية على ماريوبول، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه لا مستقبل لتلك المفاوضات إذا لم تأخذ كييف المطالب الروسية بعين الاعتبار.