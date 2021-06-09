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واشنطن ستشتري 500 مليون جرعة من لقاح فايزر لمنحها لدول أخرى

9 - يونيو - 2021
واشنطن

واشنطن

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أوضحت وكالة الصحافة الفرنسية عن صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست أن الولايات المتحدة تسعى إلى شراء 500 مليون جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لكوفيد-19 من اجل منحها لدول أخرى.

وأفادت واشنطن بوست، بأنّ الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن الأمر خلال قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع. وأظهرت بيانات مجمعة أمس أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 174 مليونا حتى صباح اليوم، فيما اقترب عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم من 2ر2 مليار جرعة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة “بلومبرغ” للأنباء عن إعطاء نحو مليارين و 198 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وكولومبيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وروسيا وتركيا وإندونيسيا وكندا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

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