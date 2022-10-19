واشنطن ستواصل السحب من احتياطيات النفط إذا اقتضت الضرورة

أعلن أحد كبار مستشاري الطاقة الأميركيين، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن)، أنّ الحكومة الأميركية ستواصل اتخاذ خطوات للسحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي حسب الحاجة ثم تعمل على إعادة بناء الاحتياطي.

وقال المستشار “آموس هوكشتاين”، في مقابلة مع (سي.إن.إن)، إن الرئيس “جو بايدن” كان واضحًا في أنه سيواصل العمل على خفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين بعد ارتفاع أسعار الطاقة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يدلي بايدن بتصريحات بشأن أسعار الغاز، بما في ذلك الإعلان عن عمليات بيع أخرى من احتياطي الطوارئ من نفط البلاد.

وقال هوكشتاين: “خلال تصريحاته اليوم، سيركّز الرئيس على أن كل ما نفعله يمكن أن يستمر، وقد نشهد سحبًا إضافيًا من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إذا لزم الأمر”، مضيفًا: “الرئيس سيعلن أيضا أننا سنقوم بتجديد الاحتياطي النفطي الاستراتيجي”.

بالإضافة إلى الإعلان عن سحب جديد من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، سيعلن بايدن أن الحكومة الاتحادية تخطط لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي عن طريق شراء النفط بنحو 70 دولارا بعد بيعه مقابل 100 دولار.

في هذا السياق، قال هوكشتاين: “هذا أمر حاسم، لأن هذا ما تحتاج الصناعة في الولايات المتحدة إلى معرفته من أجل الاستثمار اليوم في زيادة الإنتاج”.