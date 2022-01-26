واشنطن: سنستخدم كافة الوسائل لمحاسبة الحوثي

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها ستواصل وقوفها إلى جانب الإمارات والسعودية، كما ستستمر بمحاسبة قادة جماعة الحوثي في اليمن.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في مؤتمر صحفي دوري: “سنواصل العمل مع شركائنا في المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات لمساعدتهم في الدفاع ضد الهجمات المؤسفة التي يشنها الحوثيون”.

وأضاف: “مستمرون في محاسبة قادة الحوثيين على هذا السلوك المستهجن، ولقد أصدرنا عقوبات على القادة الرئيسيين في الأشهر الأخيرة، وسنواصل استخدام كافة الوسائل لمحاسبتهم”.

وأشار إلى أن واشنطن تدرس حاليا الرد المناسب، مردفا قوله: “ما سنواصل فعله، بلا شك، هو الوقوف إلى جانب الإمارات والسعودية ومحاسبة قادة الحوثيين المسؤولين عن الهجمات الإرهابية الأخيرة”.

وسبق أن أعلن التحالف، مساء الأحد، عن تعرض منطقة جازان جنوب المملكة لـ”اعتداء وحشي بصاروخ باليستي” نفذه الحوثيون وأسفر عن إصابة شخصين، كما ذكر لاحقا أنه اعترض صاروخا باليستيا أطلق باتجاه ظهران.

وصباح الاثنين أفادت وزارة الدفاع الإماراتية باعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون، سقطت بقاياهما بمناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي، ولم يؤد الهجوم إلى سقوط خسائر بشرية.