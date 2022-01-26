الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

واشنطن: سنستخدم كافة الوسائل لمحاسبة الحوثي

26 - يناير - 2022
عناصر من ميليشيا الحوثي

عناصر من ميليشيا الحوثي

A A A
طباعة المقال

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها ستواصل وقوفها إلى جانب الإمارات والسعودية، كما ستستمر بمحاسبة قادة جماعة الحوثي في اليمن.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في مؤتمر صحفي دوري: “سنواصل العمل مع شركائنا في المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات لمساعدتهم في الدفاع ضد الهجمات المؤسفة التي يشنها الحوثيون”.

وأضاف: “مستمرون في محاسبة قادة الحوثيين على هذا السلوك المستهجن، ولقد أصدرنا عقوبات على القادة الرئيسيين في الأشهر الأخيرة، وسنواصل استخدام كافة الوسائل لمحاسبتهم”.

وأشار إلى أن واشنطن تدرس حاليا الرد المناسب، مردفا قوله: “ما سنواصل فعله، بلا شك، هو الوقوف إلى جانب الإمارات والسعودية ومحاسبة قادة الحوثيين المسؤولين عن الهجمات الإرهابية الأخيرة”.

وسبق أن أعلن التحالف، مساء الأحد، عن تعرض منطقة جازان جنوب المملكة لـ”اعتداء وحشي بصاروخ باليستي” نفذه الحوثيون وأسفر عن إصابة شخصين، كما ذكر لاحقا أنه اعترض صاروخا باليستيا أطلق باتجاه ظهران.

وصباح الاثنين أفادت وزارة الدفاع الإماراتية باعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون، سقطت بقاياهما بمناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي، ولم يؤد الهجوم إلى سقوط خسائر بشرية.

    المزيد من أخبار العالم

    الكرملين - روسيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الكرملين يطالب الغرب بالضغط على أوكرانيا لتوقف قصف محطة نووية
    كورونا في الصين- أرشيفية
    كورونا
    إقليم هاينان الصيني يوسع نطاق قيود مكافحة كوفيد-19
    دان ستوينسكو مع عمران رضا، قرب طائرة تابعة للأمم المتحدة في مطار حلب
    لأول مرة منذ 2011.. بعثة أوروبية أممية تزور سوريا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
    الدولار والليرة اللبنانية
    مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل