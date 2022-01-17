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واشنطن: سنعمل مع الإمارات على محاسبة الحوثيين

18 - يناير - 2022
الإمارات والولايات المتحدة

الإمارات والولايات المتحدة

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أدانت واشنطن استهداف مطار أبو ظبي الدولي ومنطقة المصفح الصناعية المجاورة، بهجمات حوثية تسببت في سقوط عدد من الضحايا المدنيين.

وأصدر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، قال فيه: “الحوثيون أعلنوا مسؤوليتهم عن هذا الهجوم وسنعمل مع الإمارات والشركاء الدوليين لمحاسبتهم، والتزامنا بأمن الإمارات لا يتزعزع ونقف إلى جانب شركائنا الإماراتيين في مواجهة كل ما يهدد أراضيهم”.

وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتصالا مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأكد بلينكن، خلال الاتصال الهاتفي، “إدانة واستنكار الولايات المتحدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية”.

وتبنت مليشيا الحوثي اليوم الاثنين هجمات “بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ومجنحة”، على منشآت في منطقة المصفح، وموقع قيد الإنشاء في مطار أبوظبي الجديد قيد الإنشاء، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8.

وأكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مقتل ثلاثة موظفين في حريق نجم عن “حادثة” في مستودع وقود في أبو ظبي.

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