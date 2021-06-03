واشنطن: عقبات قد تمدد محادثات النووي الإيراني

توقعت واشنطن الذهاب إلى جولة سادسة من المفاوضات غير المباشرة مع إيران لإحياء الاتفاق النووي. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن هناك عقبات لا تزال قائمة، رغم إجراء خمس جولات بشأن إعادة تفعيل الاتفاق الذي أبرم في سنة 2015 ثم انسحبت منه واشنطن في مايو 2018.

كما رأى مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المحادثات يوم الأربعاء، إمكانية لإبرام اتفاق في الجولة المقبلة التي ستبدأ الأسبوع القادم. في الموازاة، أكد دبلوماسيون كبار على اطلاع على سير المحادثات في العاصمة النمساوية، أن “القرارات الأصعب لم تتخذ بعد”.

وفي وقت سابق، قال مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني إنريكي مورا إنه يتوقع التوصل لاتفاق مع إيران خلال الجولة المقبلة من المحادثات التي ستبدأ في فيينا الأسبوع القادم لكن دبلوماسيين كبارا قالوا إن “القرارات الأصعب لم تتخذ بعد”.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، إن العقبات التي تعترض طريق إحياء الاتفاق معقدة لكنها ليست مستعصية.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الإيراني قبل الاجتماع “بلغت الخلافات نقطة حيث يرى الجميع أنها ليست مستعصية على الحل”. وتابع قائلا “لكن التفاصيل مهمة، ومن المهم مراعاة مواقف إيران الثابتة”.