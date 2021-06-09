واشنطن.. عقوبات على 4 نيكاراغويين بينهم ابنة الرئيس

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة من مواطني نيكاراغوا بينهم كاميلا أنطونيا أورتيغا موريللو، ابنة الرئيس دانييل أورتيغا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أدرجت على القائمة السوداء كلا من ليوناردو أوفيديو رييس راميريز وإدوين رامون كاسترو ريفيرا وخوليو موديستو رودريغيز بالاداريس.

ووصفت دبلوماسية أميركية رفيعة المستوى، الثلاثاء، رئيس ناكيراغوا، دانييل أورتيغا، بـ “الديكتاتور” بعد حملة اعتقالات طالت مرشحي المعارضة لانتخابات الرئاسة خلال أقل من أسبوعين.

وقالت جولي تشونغ، النائبة الأولى للوزير المساعد في مكتب شؤون نصف الكرة الغربي التابع للخارجية الأميركية، في تغريدة عبر حسابها بتويتر إن “الاعتقال التعسفي للمرشح الرئاسي فيليكس مارادياغا، زعيم المعارضة النيكاراغوي الثالث الذي تم اعتقاله في غضون 10 أيام، يجب أن يزيل أي شكوك متبقية حول أوراق اعتماد أورتيغا كديكتاتور”.