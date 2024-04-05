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واشنطن في حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم إيراني.. هل سيتم عبر حزب الله؟

منذ دقيقتين
رقعة شطرنج بين علمي الولايات المتحدة وإيران (رويترز)

رقعة شطرنج بين علمي الولايات المتحدة وإيران (رويترز)

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قال مسؤول أمريكي (الجمعة 5-4-2024) إن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم إيراني محتمل يستهدف أصولا إسرائيلية أو أمريكية في المنطقة ردا على قصف إسرائيلي أسفر عن مقتل قائد عسكري إيراني في سوريا.

وقال المسؤول في تأكيد تقرير لشبكة سي.إن.إن “نحن بالتأكيد في حالة يقظة عالية”.

من جهتها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى، وأنه تم اتخاذ قرار بالرد مباشرة على استهداف إسرائيل قنصليتها في دمشق لخلق الردع.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي أن محللين إسرائيليين خلصوا إلى أن إيران ستهاجم إسرائيل بنفسها لا عبر حزب الله.

وكانت شبكة “سي بي إس” نقلت عن مسؤولين أميركيين أن إيران تخطط لشن هجوم انتقامي يشمل طائرات مسيرة وصواريخ كروز.

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