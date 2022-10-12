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واشنطن قد تتجه إلى فرض حظر كامل على الألمنيوم الروسي

منذ 3 دقائق
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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أفادت وكالة “بلومبيرغ” نقلا عن مصادر مطلعة بأن البيت الأبيض يبحث إمكانية فرض حظر كامل على استيراد الألمنيوم الروسي.

وأشارت الوكالة إلى أن الإدارة الأميركية تدرس ثلاثة سيناريوهات محتملة، وهي حظر كامل أو زيادة في الرسوم الجمركية إلى مستوى يؤدي إلى الحظر، أو فرض عقوبات على شركة روسال الروسية العالمية التي تنتج المعادن.

وأضافت: “سيكون لهذه الخطوة المقابلة آثار بعيدة المدى على سوق الألمنيوم العالمي، مما قد يجبر مستهلكين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى إلى البحث لإيجاد بديل لهذا المعدن”.

وارتفعت أسعار الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن الأسبوع الماضي إلى 2400 دولار للطن للمرة الأولى منذ 31 آب.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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