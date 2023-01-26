واشنطن قلقة حيال الخسائر البشرية "المؤسفة" في غارة إسرائيلية

قالت باربرا ليف كبيرة مسؤولي وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على معلومات من إسرائيل بعد مقتل مدنيين خلال غارة شنتها القوات الإسرائيلية (الخميس 26-1-203) في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال ليف لصحفيين عبر الهاتف قبل زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للمنطقة إن المسؤولين الأمريكيين يسعون إلى فهم الحادث ويحثون على وقف التصعيد، واصفة الخسائر البشرية بأنها “مؤسفة”.

في سياق متصل فال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن فلسطين أوقفت التنسيق الأمني مع إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة بعد هجمة عسكرية إسرائيلية دامية.

وقال بيان صادر بعد اجتماع للقيادة الفلسطينية “في ضوء العدوان المتكرر على أبناء شعبنا والضرب بعرض الحائط الاتفاقات الموقعة بما فيها الأمنية، نعتبر أن التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم يعد قائما اعتبارا من الآن”.

واستشهد تسعة فلسطينيين خلال عملية عسكرية لجيش الاحتلال في جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وأطلق الغاز المسيل للدموع في قسم للأطفال داخل مستشفى، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.