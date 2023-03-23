واشنطن قلقة من تصرفات قيس سعيد: أضعف التوازنات الديمقراطية في تونس

قالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي (الخميس 23-3-2023) إن الرئيس التونسي قيس سعيد أثار “قلقا بالغا” بشأن الاتجاه الذي تتحرك نحوه تونس باعتماد اجراءات أضعفت الضوابط والتوازنات الديمقراطية.

وقالت ليف لرويترز إنه بعد أعوام من الجهود لبناء نظام ديمقراطي إلا أن “ما رأيناه في العام ونصف العام الماضيين هو أن الحكومة تأخذ تونس في اتجاه مختلف للغاية”.

وهذا أوضح انتقاد توجه واشنطن لسعيد حتى الآن.

وأضافت ليف “كانت هناك عدة إجراءات اتخذها الرئيس العام الماضي والتي أضعفت بصراحة المبادئ الأساسية للضوابط والتوازنات”.

وسيطر سعيد على أغلب السلطات في 2021 وحل البرلمان قبل إقرار دستور جديد يمنحه نفوذا يكاد يكون تاما، وألقت الشرطة القبض هذا العام على أكثر من 12 من قيادات المعارضة يتهمون سعيد بتنفيذ انقلاب.

وقال سعيد إن ما قام به من إجراءات قانوني وضروري لإنقاذ تونس من أعوام من الفوضى، واتهم معارضيه بأنهم مجرمون وخونة وإرهابيون.

وقالت ليف إن أحدث تعليقات لسعيد بأن أي قاض يقرر إطلاق سراح المشتبه بهم سيتعبر متواطئا معهم هي “بالضبط نوع التعليقات الذي أثار قلقنا البالغ إزاء الاتجاه الذي تسير فيه تونس تحت قيادة هذا الرئيس”.

وقالت ليف إن الكثير من التونسيين غير راضين عن الأعوام التي أعقبت ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية، لكنها قالت “لتصحيح أوجه القصور هذه، لا تجرد المؤسسات من سلطاتها”.

وأضافت “لا استطيع التفكير في مؤسسة أكثر أهمية من سلطة قضائية مستقلة”.

وتعرض سعيد لانتقادات بسبب تعليقات أدلى بها الشهر الماضي بأن هناك مؤامرة إجرامية لتغيير التركيبة السكانية في تونس من خلال الهجرة غير الشرعية، وأعلن عن حملة على المهاجرين غير القانونيين.

وقالت ليف “كانت هذه هي التعليقات سببا في خلق مناخ رهيب من الخوف، لكنها نتج عنها ما هو أكبر من ذلك إذ تسببت في هجمات على هؤلاء الأشخاص الضعفاء وموجة عارمة من الخطاب العنصري”.

وردا على سؤال حول الخطوات التي اتخذتها تونس للتأكيد على حقوق المهاجرين، بما في ذلك مد فترات التأشيرات وتذكير الشرطة بقوانين مكافحة العنصرية “لا يزال ثمة عمل يتعين القيام به”.

ولم يتراجع سعيد عن تعليقاته حول تأثير الهجرة غير الشرعية على التركيبة السكانية لتونس.

جهود جديدة في ليبيا

رفض سعيد الانتقادات السابقة ووصفها بأنها تدخلات أجنبية.

وقالت ليف “الأصدقاء يتحدثون مع اصدقائهم بصدق… سنوجه الانتقادات حينما تكون الانتقادات مستحقة. هذا ليس تدخلا”.

وأضافت أن مصير مساعي تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات والحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي في يدي الحكومة.

وتابعت “هذه حزمة تفاوضوا (الحكومة التونسية) عليها، وتوصلوا إليها ، ولسبب ما لم يوقعوا على الحزمة التي تفاوضوا عليها”.

وأردفت “المجتمع الدولي مستعد لدعم تونس حينما تتخذ قيادتها قرارات جوهرية حول وجهتها”، مضيفة أنه حتى تقرر الحكومة توقيع حزمة الإصلاح الخاصة بها سنظل “مكتوفي الأيدي”.

وقالت إن قرار تونس بتنفيذ الإصلاحات التي اقترحتها على صندوق النقد الدولي “قرار سيادي … وإن قرروا ألا يفعلوا ذلك، فنحن حريصون على معرفة ما هي الخطة ‘ب‘ أو الخطة ‘ج‘”.

وزارت ليف ليبيا هذا الأسبوع، وقالت إن الجهود السياسية الجديدة التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي “فرصة ممتازة” للمضي قدما نحو اجراء انتخابات هذا العام.

وقالت إنها التقت زعماء ليبيين “لإبلاغهم توقعاتنا بشكل مباشر للغاية”.

وعلى الرغم من الشكوك بعد أعوام من المساعي الفاشلة لحمل القادة السياسيين في ليبيا على القبول بانتخابات قد تنهي سلطتهم، قالت ليف إن باتيلي “يرى بوضوح شديد” التحديات.

وقالت إنه على عكس الماضي، فإن موقف المجتمع الدولي بات أكثر انحيازا لليبيا. وأضافت أنه على الرغم من عدم وجود ضغوط لفرض عقوبات على المفسدين في ليبيا لكن “ربما يحدث ذلك في النهاية المطاف”.

والانتخابات ووجود حكومة موحدة في ليبيا لها سيادة كاملة هما السبيل الأمثل لإخراج مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة التي تعمل في ليبيا مع قوات الجيش الوطني الليبي في شرق البلاد.

وقالت ليف إن المجموعة تنتهك السيادة الليبية وتزعزع استقرار منطقة الساحل، مضيفة أنها تستغل ليبيا بشكل مبدئي “كطريق ممهد للوصول إلى وسط أفريقيا ونهب مواردها”.